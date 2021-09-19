Генсек ООН обеспокоен ситуацией с ЗАЭС, отключенной от последней электролинии

Антониу Гутерриш сообщил о ядерной угрозе из-за украинского кризиса.

.Угроза ядерным объектам в региональном конфликте на Украине, включая и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в настоящее время вызывает обеспокоенность у ООН. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященному украинскому кризису. Эксперт уточнил, что недавно объект в десятый раз за все время специальной военной операции был переведен на резервное питание из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения. Иностранец в очередной раз призвал коллег отказаться от нападений на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Угроза ядерным объектам продолжает вызывать глубокую обеспокоенность, в частности в отношении ЗАЭС. Все стороны должны исполнять свои обязательства по международному праву для их защиты и безопасности. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила информационному агентству "ТАСС" о том, что станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Все они затем были штатно запущены и работают в нормальном режиме. Эксперт уточнила, что запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно.

