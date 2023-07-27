Генсек ООН обеспокоен противоречиями между членами Совбеза

Стефан Джаррик объяснил, почему Антониу Гутерришу важно единство Совбеза ООН.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш обеспокоен противоречиями, которые возникли между членами Совета Безопасности ООН. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке официальный представитель Стефан Дюжаррик пояснил, что единство Совета говорит о больших возможностях для Гутерриша по тому, чтобы делать свою работу.

Совет сам занимается своими делами, они могут их вести, как хотят. Выражает ли генеральный секретарь ООН обеспокоенность растущим напряжением между некоторыми членами Совета, особенно среди постоянных членов? Да. Как мы всегда говорили... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций