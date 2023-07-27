Стефан Джаррик не смог рассказать о контактах генсека с Киевом по проблеме.

Организация Объединенных наций выступает за то, чтобы люди по всему миру могли свободно исповедовать свою религию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, какова позиция по отношению к преследованию киевский ркжимом Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Спикер не стал говорить о том, поднимал ли вопрос Гутерриш с представителями Киева.

Мы считаем, что по всему миру люди должны иметь право свободно исповедовать свою религию. Добавить что-то к этому я не могу. Стефан Джаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН сообщили, что получили уведомление от России о прекращении зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций