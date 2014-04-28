В ООН сообщили, что получили уведомление от России о прекращении зерновой сделки

Фархан Хак рассказал о том, какой именно термин употребила Москва в своем обращении.

Направленное Москвой во Всемирную организацию уведомление по зерновой сделке содержало заявление, что она прекращена. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, прекращена ли черноморская инициатива на текущий момент или только приостановлена в действии.

В уведомлении, которое мы получили от России, содержалось слово "прекращена" (terminated). Дальнейшие пояснения насчет того, произошли ли в этом какие-то изменения, остаются за ними. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что помощник российского президента Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил прессе о том, что зерновая сделка "окончательно не свернута, она просто приостановлена".

В ООН выступили за прекращение милитаризации сирийских территорий на фоне инцидента с БПЛА.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций