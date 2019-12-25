Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

Антониу Гутерриш призвал дождаться решения МУСа.

Генеральный секретарь ООН не стал называть события на Украине геноцидом. Об этом глава Всемирной организации заявил в рамках проводимого с журналистами брифинга. При этом эксперт заметил, что серьезно обеспокоен нарушением прав человека в данной стране. Он считает, что определить тот момент, является ли этот вопрос геноцидом или нет, должны устанавливать соответствующие международные правовые институты.

Понятие геноцида строго определено в международном праве, мы опираемся на окончательное правовое определение соответствующих институтов. Мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт напомнил прессе о том, что международный уголовный суд уже ведет свое расследование на Украине.

Россия в ООН выразила надежду, что на Украине скоро смогут праздновать победу в ВОВ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций