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Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом
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Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

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Антониу Гутерриш призвал дождаться решения МУСа.

Генеральный секретарь ООН не стал называть события на Украине геноцидом. Об этом глава Всемирной организации заявил в рамках проводимого с журналистами брифинга. При этом эксперт заметил, что серьезно обеспокоен нарушением прав человека в данной стране. Он считает, что определить тот момент, является ли этот вопрос геноцидом или нет, должны устанавливать соответствующие международные правовые институты.

Понятие геноцида строго определено в международном праве, мы опираемся на окончательное правовое определение соответствующих институтов. Мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт напомнил прессе о том, что международный уголовный суд уже ведет свое расследование на Украине.

Россия в ООН выразила надежду, что на Украине скоро смогут праздновать победу в ВОВ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: антониу гутерриш, геноцид, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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