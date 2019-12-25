Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

Генеральный секретарь ООН не стал называть события на Украине геноцидом. Об этом глава Всемирной организации заявил в рамках проводимого с журналистами брифинга. При этом эксперт заметил, что серьезно обеспокоен нарушением прав человека в данной стране. Он считает, что определить тот момент, является ли этот вопрос геноцидом или нет, должны устанавливать соответствующие международные правовые институты.
Понятие геноцида строго определено в международном праве, мы опираемся на окончательное правовое определение соответствующих институтов. Мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Эксперт напомнил прессе о том, что международный уголовный суд уже ведет свое расследование на Украине.
Россия в ООН выразила надежду, что на Украине скоро смогут праздновать победу в ВОВ.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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