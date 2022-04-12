Россия в ООН выразила надежду, что на Украине скоро смогут праздновать победу в ВОВ

Дмитрий Полянский оценил видео с украинскими солдатами, топчущими советский флаг.

Россия в ООН выразила надежду, что на Украине скоро смогут праздновать победу в Великой Отечественной войне над нацизмом без угрозы или каких-либо опасений. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности во Всемирной организации сделал первый заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат прокомментировал иностранным коллегам ролик, на котором оказалась запечатлена пожилая женщина, у которой украинские солдаты отнимают советское знамя, после чего - топчат его.

Хочется верить, что уже совсем скоро она дождется освобождения и без опаски сможет вынести красное знамя и в священный для всех нас День Победы почтить память своих родителей и тех, кто освобождал Украину от нацистов, не боясь, что кто-то будет топтаться на этом знамени. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что утром 24 февраля российский президент Владимир Путин 24 объявил стране и миру о проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующее решение руководство РФ приняло в ответ на просьбу лидеров Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Политик заверил общественность в том, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями для Вооруженных сил России являются демилитаризация и денацификация соседнего государства.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций