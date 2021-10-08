Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19

Антонио Гутерриш рассказал о самом негативном для человечества сценарии с ковидом.

Генеральный секретарь ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19. Информацией специалист поделился на заседании Всемирной организации здравоохранения, которое транслировалось в Twitter-аккаунте ВОЗ. По мнению Антонио Гутерриша, к активному распространению инфекции приводит мировое неравенство в распределении вакцин, а также экономический кризис.

Неравенство, связанное с вакцинами, помогает и подталкивает пандемию COVID-19. Оно позволяет быстро распространяться новым штаммам, что приводит мир к миллионам новых смертей и продлевает закрытие экономик, что может стоит триллионы доллары. Антонио Гутерриш, генсек ООН

Эксперт рассказал о самом негативном для мира эпидемиологическом сценарии. При таком варианте развития событий появится новый штамм, который будет резистентен ко всем вакцинам от ковида. Это сведет на нет все затраченные усилия по массовой вакцинации граждан. Спикер ООН добавил, что сейчас изготавливается около 1,5 млрд доз вакцин ежемесячно. К концу 2021 года этими препаратами можно охватить примерно 40% людей по всей планете. Для справедливого распределения вакцин требуется 8 млрд долларов.

ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния.

Фото и видео: Twitter / World Health Organization (WHO)

