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Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине

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Антониу Гутерриш рассказал о своем разочаровании.

Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине. Такое мнение Антониу Гутерриш высказал во время выступления с Владимиром Зеленским на совместном брифинге перед журналистами в Киеве. Иностранец призвал Совет Безопасности Всемирной организации делать все, что в его силах. При этом делегаты не справились с предотвращением текущей обстановки на территории европейской страны.

Позвольте мне быть очень ясным. Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах.

Антониу Гутерреш, генсек НАТО

Эксперт заметил, что произошедшее вызывает лично у него большое разочарование, расстройство и гнев.

Зеленский: Болгария примет участие в восстановлении одного из регионов Украины.

Фото и видео:

Теги: внтониу гутерриш, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Мировые новости, События на Украине,

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