Зеленский: Болгария примет участие в восстановлении одного из регионов Украины

Президент Украины рассказал о договоренностях Киева с Болгарией по дальнейшему сотрудничеству.

Владимир Зеленский рассказал о том, что Болгария примет участие в восстановлении одного из регионов Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции, выступая в Киеве с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым. Политик отметил, что страна поможет восстанавливать один из южных регионов.

Я благодарен за согласие, за готовность принять участие в послевоенном восстановлении страны в одном из наших южных регионов, реновации Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что премьер-министр Болгарии прибыл в Киев в четверг 28 апреля. На рабочих переговорах политики договорились наладить взаимодействие по ремонту украинской военной техники на болгарских производственных мощностях. Также Болгария обеспечит стране транспортировку сельскохозяйственной продукции через собственный порт в Варне. В свою очередь Киев готов поставлять Болгарии электроэнергию. Зеленский заинтересован в диверсификации газовых поставок региона с использованием возможностей Трансбалканского газопровода.

Генсек ООН не стал называть сроки эвакуации из Мариуполя, чтобы не сорвать процесс.

Офіс Президента України