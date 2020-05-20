Генсек ООН не стал называть сроки эвакуации из Мариуполя, чтобы не сорвать процесс. Антониу Гутерриш решил не давать подробные комментарии на соответствующие вопросы местных журналистов в рамках своего брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве. Он также не раскрыл прессе детали гуманитарной операции.
Чего вы хотите? Чтобы спаслись люди или чтобы я сказал что-нибудь, что помешает этой операции? Не намерен вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Глава Всемирной организации подчеркнул, что на текущий момент может лишь сказать о том, что эксперты из ООН делают все возможное ради того, чтобы воплотить эвакуационный процесс в реальность. По мнению Гутерриша, единственным и главнейшим приоритетом является спасение страдающих людей.
Зеленский: Киев готов к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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