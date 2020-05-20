Антониу Гутерриш призвал спасать жизни людей.

Генсек ООН не стал называть сроки эвакуации из Мариуполя, чтобы не сорвать процесс. Антониу Гутерриш решил не давать подробные комментарии на соответствующие вопросы местных журналистов в рамках своего брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве. Он также не раскрыл прессе детали гуманитарной операции.

Чего вы хотите? Чтобы спаслись люди или чтобы я сказал что-нибудь, что помешает этой операции? Не намерен вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Глава Всемирной организации подчеркнул, что на текущий момент может лишь сказать о том, что эксперты из ООН делают все возможное ради того, чтобы воплотить эвакуационный процесс в реальность. По мнению Гутерриша, единственным и главнейшим приоритетом является спасение страдающих людей.

Зеленский: Киев готов к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України