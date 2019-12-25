Зеленский: Киев готов к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали"

Глава Украины считает, что требуется сохранить жизни людей на предприятии в Мариуполе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к неотложным переговорам с Россией по эвакуации людей из "Азовстали", расположенного на территории Мариуполя. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве.

Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к немедленному воплощению достигнутых договоренностей. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил, что киевский режим рассчитывает на то, что данная часть гуманитарной миссии генсека ООН будет результативна. Украина готова ему содействовать в вопросе. По мнению политика, сейчас самым важным является тот момент, что именно ООН может сделать ради разблокировки металлургического предприятия, чтобы жизни населения были сохранены.

Зеленский: Украина не признает референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

