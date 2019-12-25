Зеленский: Украина не признает референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

Украинский лидер назвал условие, при котором переговоры с РФ будут еще болье усложнены.

Украинский президент Владимир Зеленский заметил, что страна не признает и не будет признавать референдумы на тех территориях, которые оказываются неподконтрольными Киеву. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами во время совместного брифинга с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Референдумов может быть очень много…Украина все равно не будет это признавать. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик объявил прессе о том, что проведение референдумов усложнит российско-украинские переговоры на любом уровне. Он заметил, что это ничего не даст, так как тема с референдумами рассматривается Киевом как абстрактная, а государству хочется от партнеров конкретики. Он призвал не усложнять ситуацию.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

