Генсек НАТО заявил о самом масштабном расширении системы обороны

Генеральный секретарь НАТО заявил о самом масштабном расширении системы обороны со времен холодной войны. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции, которая состоялась в Риге. В Латвии иностранец провел встречу с президентом страны Эгилсом Левитсом. В настоящее время Североатлантический альянс последовательно дополняет общую систему для защиты.
Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Напомним, что встреча руководителей министерств иностранных дел стран-участниц НАТО запланирована в Риге с 30 ноября по 1 декабря.
В НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины.
Фото и видео: YouTube / Nato News
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