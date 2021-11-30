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Генсек НАТО заявил о самом масштабном расширении системы обороны

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Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию после встречи с главой Латвии.

Генеральный секретарь НАТО заявил о самом масштабном расширении системы обороны со времен холодной войны. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции, которая состоялась в Риге. В Латвии иностранец провел встречу с президентом страны Эгилсом Левитсом. В настоящее время Североатлантический альянс последовательно дополняет общую систему для защиты.

Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что встреча руководителей министерств иностранных дел стран-участниц НАТО запланирована в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

В НАТО пригрозили России последствиями в случае агрессии против Украины.

Фото и видео: YouTube / Nato News

Теги: йенс столтенберг, латвия, нато, рига
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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