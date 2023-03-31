Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс

Йенс Столтенберг сообщил о скором принятии Хельсинки в военный блок.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия усилит своим присутствием Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление руководитель блока сообщил в видеообращении, посвященном ратификации документов в отношении Хельсинки со стороны турецкого парламента.

Членство Финляндии сделает ее безопаснее, а НАТО - еще сильнее. Финляндия располагает высокоэффективными вооруженными силами и передовыми возможностями, сильными демократическими институтами. Финляндия многое даст. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что Анкара ранее ратифицировала членство Финляндии в НАТО. Это решение позволит завершить формальные процедуры по вступлению страны в альянс уже в ближайшие дни. Голосование в законодательном органе Турции состоялось в ночь на пятницу 31 марта. Турция стала последней из 30 стран блока, проголосовавшей по членству Финляндии.

НАТО ожидает, что Финляндия станет членом альянса до выборов в парламент Турции.

Фото и видео: YouTube / NATO News