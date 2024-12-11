Генсек НАТО впервые не стал утверждать, что Украина станет членом альянса

Марк Рютте назвал два важных пункта для обсуждения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о мирных переговорах по региональному конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что киевский режим станет членом Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление европейский политик сделал местным журналистами перед началом в Брюсселе профильного заседания блока. В частности, один из представителей СМИ спросил спикера о том, какова позиция НАТО по предложению со стороны властей из Вашингтона отсрочить вступление Украины в НАТО на десятилетия в контексте мирных переговоров с Москвой.

Я знаю две вещи. Во-первых, мы должны убедиться, что Украина находится в лучшей возможной позиции, когда начнутся переговоры о будущем конфликта. Во-вторых, что исход этих переговоров и мирное соглашение будут прочными, конкретными и что будет прописано на камне, что Россия никогда не попытается атаковать ни 1 квадратных километр Украины. Это две важные вещи. И потом мы можем все вместе размышлять, как это сделать. Марк Рютте, генсек НАТО

Таким образом, генсек НАТО впервые не пообещал Киеву вступление в военный альянс.

Рютте: главы Минобороны НАТО обсудят заявления Трампа и Хегсета.

Фото и видео: YouTube / NATO News