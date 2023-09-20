Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом

Марк Рютте и Дональд Трамп высмеяли бывшего президента США на встрече в Вашингтоне.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте на официальной встрече с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом высмеял его предшественника из Вашингтона Джо Байдена. Политики Трамп и Рютте после протокольной части в Овальном кабинете Белого дома отвечали на вопросы местных журналистов порядка 50 минут. Для нового лидера США такое ежедневное и живое общение с прессой стало привычным, чего нельзя сказать о бывшем президенте.

В конце мероприятия, в тот момент, когда репортеры уже покидали помещение, Марк Рютте склонился к Дональду Трампу. Вероятно, высокопоставленный гость из НАТО указал на длительность импровизированной пресс-конференции со СМИ. Полностью высказывание генерального секретаря блока расслышать не удалось. Однако в его словах точно было слово "предшественник" и замечание о продолжительном периоде времени, которое сейчас уделяется контактам с журналистами. После этой фразы члены делегации со стороны альянса и администрации США засмеялись. Дональд Трамп упомянул, что провел со СМИ больше времени, чем "он за свои четыре года".

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Фото: Белый дом, FOX News