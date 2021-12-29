Генсек НАТО приветствовал готовность РФ к диалогу по безопасности

Столтенберг не отрицает, что переговоры не смогут разрешить все имеющиеся вопросы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал готовность России к диалогу по безопасности. Североатлантический альянс готов выслушать обеспокоенности Москвы, заявил генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг не отрицает, что переговоры не смогут разрешить все имеющиеся разногласия. Однако они способны запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе, уверен он.

Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе <…> Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, о проведении серии встреч, о переговорном процессе. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По его словам, блок не пойдет на компромисс с Москвой о праве государств на присоединение к альянсу, но считает возможными договоренности по контролю над вооружениями.

Напомним, 10 января в Женеве проходят двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прогресс на переговорах с РФ возможен с обеих сторон.

Видео: YouTube / NATO News