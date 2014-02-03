Йенс Столтенберг посетит Будапешт для уточнения позиции по военной помощи Украине.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам о тм, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию с рабочим визитом для проведения переговоров с руководством этой европейской страны по решениям предстоящего в июле саммита НАТО, организованного в Вашингтоне. В том числе речь пойдет об усилении роли Будапешта в военной поддержке армии киевского режима на основе данных о том, что власти Венгрии отказываются участвовать в подобных усилиях блока. Такие сведения генсек представил во время брифинга в Риге.

Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Иностранец добавил, что рассчитывает на то, что все страны НАТО согласятся двигаться вперед по вопросам дальнейшего усиления союзнических возможностей по обороне и сдерживанию противников.

Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе.

Фото и видео: YouTube / NATO News