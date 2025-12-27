Марк Рютте напомнил, что ядерный зонтик США является окончательной гарантией свободы на территории НАТО.

Французская инициатива по ядерному сдерживанию в европейском регионе усилит потенциал Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте в интервью для западного телеканала Newsmax. Таким образом иностранец прокомментировал слова президента Эммануэля Макрона. Ранее политический лидер из Елисейского дворца отметил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода власти из Парижа готовы нарастить количество собственных ядерных боеголовок, а международные партнеры смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию противника. По словам Эмманюэля Макрона, к "доктрине" Франции готовы присоединиться Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Но, конечно, ядерный потенциал Великобритании, Франции, а теперь и участие Франции в обсуждениях с другими странами, такими как Швеция, Дания, Нидерланды и другими, чтобы понять, что можно сделать совместно .... усилит общий ядерный потенциал сдерживания НАТО. Марк Рютте, генсек НАТО

Фото и видео: YouTube / Newsmax