Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля

Он назвал нынешнюю неделю исторической

Генсек НАТО Йенс Столтенберг о вступлении Финляндии в альянс 4 апреля. Об этом он сообщил на пресс-конференкции.

Столтенберг назвал нынешнюю неделю исторической. Он подчеркнул, что 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии. Информацию также подтвердили в канцелярии президента страны.

Также Столтенберг отметил, что в случае с заявкой Швеции будут продолжатся переговоры, в которых также принимают участие Турция и Финляндия.

Ранее генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс.

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