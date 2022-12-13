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Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля

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Он назвал нынешнюю неделю исторической

Генсек НАТО Йенс Столтенберг о вступлении Финляндии в альянс 4 апреля. Об этом он сообщил на пресс-конференкции.

Столтенберг назвал нынешнюю неделю исторической. Он подчеркнул, что 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии. Информацию также подтвердили в канцелярии президента страны.

Также Столтенберг отметил, что в случае с заявкой Швеции будут продолжатся переговоры, в которых также принимают участие Турция и Финляндия.

Ранее генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: йенс столтенберг, нато, финляндия, членство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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