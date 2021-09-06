Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму

По его словам, данная мера важна для сохранения исторической памяти.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму. Об этом он сказал в ходе своего выступления на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

По словам Краснова, данная мера позволит расширить противодействие реабилитации, оправданию и пропаганде нацизма.

Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Он подчеркнул, что такие решения важны для сохранения исторической памяти и укрепления позиций РФ на международном уровне для борьбы с подлогом фактов, которые касаются деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Также, по словам Краснова, в настоящее время подготовлен законопроект, закрепляющий определение понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза".

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Ранее жителей Германии возмутило видеообращение канцлера страны Ангелы Меркель, посвященное дню начала Великой Отечественной войны.

Видео: Youtube/Без срока давности