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Генпрокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Камбоджу

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Игорь Краснов подпишет в Пномпене ряд документов по профильному сотрудничеству.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов прибыл на территорию Камбоджи, где у государственного служащего  запланированы рабочие переговоры с руководством профильных ведомств этой страны. В пресс-службе надзорного ведомства через социальные сети сообщили журналистам о том, что речь идет о первом для генпрокурора России официальной поездке в Камбоджу в истории взаимодействия правоохранительных органов между двумя государствами. В Пномпене Игорь Краснов проведет переговоры с руководителями профильных компетентных органов, а также обсудит вопросы сотрудничества с другими представителями. Дополнительно у высокопоставленного гостя из России запланировано подписание ряда документов. Игорь Краснов начал свой визит с возложения венков к монументу Независимости и памятнику королю-отцу Камбоджи Нородому Сиануку.

Напомним, что Сианук является  местным государственным лидером, который добился независимости Камбоджи.

Генпрокурор Краснов принес присягу генпрокурора в Совете Федерации.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура 

Теги: генпрокуратура, игорь краснов, камбоджа, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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