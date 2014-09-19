Генпрокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Камбоджу

Игорь Краснов подпишет в Пномпене ряд документов по профильному сотрудничеству.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов прибыл на территорию Камбоджи, где у государственного служащего запланированы рабочие переговоры с руководством профильных ведомств этой страны. В пресс-службе надзорного ведомства через социальные сети сообщили журналистам о том, что речь идет о первом для генпрокурора России официальной поездке в Камбоджу в истории взаимодействия правоохранительных органов между двумя государствами. В Пномпене Игорь Краснов проведет переговоры с руководителями профильных компетентных органов, а также обсудит вопросы сотрудничества с другими представителями. Дополнительно у высокопоставленного гостя из России запланировано подписание ряда документов. Игорь Краснов начал свой визит с возложения венков к монументу Независимости и памятнику королю-отцу Камбоджи Нородому Сиануку.

Напомним, что Сианук является местным государственным лидером, который добился независимости Камбоджи.

Генпрокурор Краснов принес присягу генпрокурора в Совете Федерации.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура