Генпрокурор Краснов принес присягу генпрокурора в Совете Федерации

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принес присягу на пленарном заседании Совета Федерации, состоявшемся 29 января. Председатель верхней палаты парламента нашей страны Валентина Матвиенко указала законодателям, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О Прокуратуре Российской Федерации" просит приглашенного чиновника из надзорного ведомства принести присягу, а затем удостоверить документ личной подписью. В торжественный момент Игорь Краснов положил руку на экземпляр Основного документа РФ.
Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства.
Игорь Краснов, генпрокурор РФ
Напомним, впервые Игорь Краснов был назначен генпрокурором в 2020 году. Срок его должностных полномочий составляет пять лет.
Генпрокурор РФ предложил ввести электронную идентификацию продавцов в интернете.
Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России, Совет Федерации
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