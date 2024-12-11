Генпрокурор Краснов принес присягу генпрокурора в Совете Федерации

Игорь Краснов перед сенаторами подтвердил свою готовность работать на благо государства.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принес присягу на пленарном заседании Совета Федерации, состоявшемся 29 января. Председатель верхней палаты парламента нашей страны Валентина Матвиенко указала законодателям, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О Прокуратуре Российской Федерации" просит приглашенного чиновника из надзорного ведомства принести присягу, а затем удостоверить документ личной подписью. В торжественный момент Игорь Краснов положил руку на экземпляр Основного документа РФ.

Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Напомним, впервые Игорь Краснов был назначен генпрокурором в 2020 году. Срок его должностных полномочий составляет пять лет.

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Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России, Совет Федерации