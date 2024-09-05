Генпрокурор РФ предложил ввести электронную идентификацию продавцов в интернете

Игорь Краснов сообщил о необходимости отделить "мутный" бизнес от ответственного.

Российский генеральный прокурор страны Игорь Краснов предложил ввести для продавцов в интернете подтвержденную электронную идентификацию. Соответствующее заявление руководитель надзорного ведомства страны сделал в ходе выступления на сессии Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт заметил, что на онлайн-площадках работает большое количество "мутных" структур и физических лиц, которые предлагают х услуги для населения вне каких-либо организационно-правовых форм, а также без соблюдения установленных законодательством РФ гарантий для потребителей. Игорь Краснов добавил, что ценовая политика, сомнительный характер услуг отсутствие необходимых обязательств, часто откровенная мошенническая направленность требуют от властей решения вопроса о регулировании отрасли.

В такую деятельность, как правило, вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие свой род занятий и доходы... Инструментом могла бы стать их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт указал коллегам на то, что системные меры по формированию и развитию благоприятной деловой среды, а также отказ от проверок и наказаний не могут касаться деятельности псевдокоммерсантов, дискредитирующих социально ответственное предпринимательство, и вызывающих у граждан лишь раздражение. Именно об этом упоминал в ходе выступления на итоговой коллегии Генпрокуратуры в марте 2024 года президент Владимир Путин.

Краснов предложил подключать бизнес к сетям газо- и электроснабжения через "Госуслуги".

Фото и видео: ВЭФ 2024