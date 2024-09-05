Краснов предложил подключать бизнес к сетям газо- и электроснабжения через "Госуслуги"

В Генпрокуратуре раскрыли подробности инициативы, направленной на оказание помощи предпринимателям.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил подключать бизнес к сетям газо- и электроснабжения через электронный портал "Госуслуги". Соответствующее заявление руководитель надзорного ведомства страны сделал в ходе выступления на сессии Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Для повышения прозрачности и оперативности услуг, оказываемых в публично-значимых сферах, таких как подключение к сетям газо- и электроснабжения, нами предложено распространить на них действие механизмов, установленных законодательством о государственных и муниципальных услугах. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По результатам организованного Генпрокуратурой предметного обсуждения законодательной инициативы при участии Минцифры, Минэкономразвития и Минюста, документ был концептуально поддержан. Сейчас специалисты занимаются разработкой нормативно-правового закрепления и технической реализации проекта.

Краснов предложил заменить проверки профилактическими визитами почти для всего бизнеса.

Фото и видео: ВЭФ 2024