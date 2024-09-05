Краснов предложил заменить проверки профилактическими визитами почти для всего бизнеса

Генпрокурор РФ сообщил о стремлении сделать временную меру надзора постоянной.

Профилактические визиты вместо плановых проверок важно распространить практически на все виды бизнеса. Соответствующее заявление руководитель надзорного ведомства страны сделал в ходе выступления на сессии Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт заметил, что ключевым вектором развития системы госконтроля остается приоритет профилактики надзорным ведомством нарушений обязательных требований.

На 1 тыс. резидентов территорий с преференциальными экономическими режимами распространена возможность замены плановых проверок профилактическими визитами. Сейчас на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт уверен, что государству важно правильно определить критерии необходимого вмешательства, необходимого для защиты общезначимых ценностей. Власти страны работают над индикаторами риска по нарушениям обязательных требований для проведения проверок только в отношении опасных объектов.

Краснов предложил "амнистировать" бизнес за срыв госзаказа по внешним причинам.

Фото и видео: ВЭФ 2024