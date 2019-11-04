Краснов предложил "амнистировать" бизнес за срыв госзаказа по внешним причинам

В Генпрокуратуре сообщили о планах по решению вопроса с "черным списком" недобросовестных компаний.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести амнистию для бизнеса, который не исполнил государственный заказ в связи с внешними причинами. Соответствующее заявление руководитель надзорного ведомства страны сделал в ходе выступления на сессии Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт полагает, что в условиях турбулентности мировой экономической системы, а также разрушения сложившихся цепочек поставок и финансовых расчетов сотни коммерческих структур не смогли надлежащим образом исполнить свои обязательства перед федеральными заказчиками. После этого компании оказались внесены в реестр недобросовестных поставщиков, хотя ранее многие из них были известны безупречной репутацией и успешно доказывали властям свою состоятельность.

По отношению к ним следовало обеспечить более взвешенный подход. Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления "амнистии" для включенных в реестр вследствие нарушения цепочек зарубежных поставок или иных негативных внешнеэкономических факторов. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов указал на то, что потенциал таких предпринимателей послужит России дополнительным ресурсом по развитию экономики и трудового рынка.

В ГП РФ призвали исключить принуждение к обработке персональных данных.

Фото и видео: ВЭФ 2024