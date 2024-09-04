В ГП РФ призвали исключить принуждение к обработке персональных данных

Олег Кипкаев сообщил о работе в IT-сфере.

Принуждение российских граждан компаниями к согласию на обработку персональных данных остается проблемой, которую необходимо исключить, как и избыточный сбор информации. Эксперт полагает, что в условиях частых киберинцидентов подобные практики недопустимы. Соответствующее заявление на профильной сессии "Цифровая безопасность и ответственность бизнеса", организованной на полях Всероссийского экономического форума во Владивостоке, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры страны Олег Кипкаев.

Что касается обработки персональных данных, то соблюдение закона не только обязательно, но и важно для репутации компаний. Примечательно, что коммерческие организации стремятся накапливать такие данные, стараясь минимизировать расходы на обеспечение их сохранности. Олег Кипкаев, эксперт ГП

Специалист указал на то, что надзорному ведомству важно контролировать работу организаций которые анализируют утечки сведений. По мнению Олега Кипкаева, важно обеспечивать цифровую безопасность через комплексный подход, а также оперативное реагирования на происшествия и проведения профилактических мероприятий.

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Фото и видео: ВЭФ 2024