Краснов: изолировать прокуратуру РФ на международных площадках не получилось

В Генпрокуратуре указали на работу ведомства на различных площадках.

Российскую прокуратуру не удалось изолировать на международных площадках. Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор страны Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву. Руководитель надзорного ведомства уточнил, что между его структурой и иностранными органами работают 113 двусторонних соглашений, а также шесть многосторонних. Специалисты взаимодействуют с 97 государствами, а в процессе разработки находятся свыше 60 соглашений со странами Африки, Латинской Америки и Азии.

Прокуроры участвуют во многих международных организациях, которые вовлечены в глобальный процесс борьбы с транснациональной преступностью, обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод наших граждан. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокуратура России функционирует на площадках ООН, СНГ, Интерпола, FATF, Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов. В 2023 году они приняли участие в более полутысячах международных мероприятий. Руководство ведомства было задействовано в 105 мероприятиях, в 59 мероприятиях принял участие лично Игорь Краснов.

Краснов рассказал о подробностях расследования убийства царской семьи.

Фото и видео: Вконтакте / Генеральная прокуратура Российской Федерации