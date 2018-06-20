Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить фальсификат молока, выявленный активистами Петербурга

Несоблюдение стандартов ГОСТа будет изучено надзорным ведомством страны.

Зампред Комитета по контролю и регламенту Государственной думы Михаил Романов требует проверить молочную продукцию, на которую жаловались петербуржцы. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Ранее проверяющая комиссия установила, что семь торговых марок не придерживаются требованиям ГОСТа. Парламентарий направил официальные запросы в адрес Генерального прокурора Юрия Чайки, а также главному санитарному врачу Анне Поповой.

В таком случае какова же себестоимость фальсификата молока? Страшно представить, из чего приготовлен молочный напиток, 800-граммовая упаковка которого в магазине стоит менее 37 рублей комментирует ситуацию депутат

Напомним, что из-за недовольства жителями Северной столицы активисты провели экспертизу, показавшую, что заявленное производителем молоко является продуктом, сильно разбавленным водой. Все представленные образцы не соответствовали нормам законодательства.

Отметим, что изготавливался продукт не на территории Северной столицы, а прибывал из нескольких областей: Ивановской, Калужской, Тверской и Москвы.

К сговору могут быть причастны и производители, незаконно присваивающие своей продукции более высокое качество, и менеджмент торговых сетей, принимающий фальсификат к реализации, и представители контролирующих органов, закрывающие глаза на нарушения закона резюмирует спикер Госдумы

Ранее Piter.tv писал о том, что РЖД заплатит штраф за снос исторического здания на Шкапина.

Фото: Piter.tv