В Петербурге из оборота изъяли 1100 кг молочных продуктов

Молоко и молочные продукты не соответствовали требованиям качества и безопасности.

Роспотребнадзор представил результаты проверки молочной продукции в Санкт-Петербурге. В прошлом году для проверки были отобраны 6500 проб молока и молочных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, 7% продукции оказались фальсификатом, еще 3,7% не соответствовали микробиологическим показателям. Однако, в продукции не было обнаружено ГМО и антибиотиков.

Из оборота было изъято 163 партии молочных продуктов объемом больше 1100 кг. Данная продукция не соответствовала заявленным стандартам качества.

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