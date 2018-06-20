РЖД заплатит штраф за снос исторического здания на Шкапина

Суд постановил, что компания должна заплатить 200 тысяч за самовольный снос дома в Петербурге.

В Адмиралтейском районе Петербурга РЖД незаконно снесла историческую постройку. Об этом сообщил Ленинский районный суд. Инстанция постановила, что компания выплатит в пользу города 200 тысяч рублей.

Известно, что печальная участь коснулась здания с юго-восточной стороны 48 дома по улице Шкапина. Ранее в нем размещалось депо для омнибусов. Об этом сообщает пресс-служба КГИОПа. В ведомстве отметили, что дом не являлся объектом культурного наследия, но было создано в 1908 году. На данной территории запрещается демонтаж таких зданий, если аварийность состояния не установлена ответственными представителями.

В КГИОПе рассказали, что заявление на снос поступило в комитет в декабре прошлого года, уже после того, как здание демонтировали.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВТБ заставят убрать камеры и кондиционеры с Доходного дома Александро-Невской Лавры.

Фото: официальный сайт КГИОП