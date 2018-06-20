ВТБ заставят убрать камеры и кондиционеры с Доходного дома Александро-Невской Лавры

Прокуратура обяжет банк убрать незаконно установленное оборудование с памятника архитектуры.

Прокуратура Центрального района Петербурга требует от банка устранить установленные на доходном доме Александро-Невской лавры кондиционеры. Также специалисты совместно с сотрудниками КГИОП выявили и другие нарушения со стороны организации. В отношении руководства возбуждено уголовное дело.

Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, в старинной особняке нарушены требования к эксплуатации объекта. Доходный дом, расположенный на Невском проспекте, является охраняемым памятником культуры. На первом этаже здания находится ВТБ. Компания разместила 11 кондиционером по периметру дома, а также четыре камеры видеонаблюдения и металлический козырек на уровне второго этажа. Изменения не были согласованы с ответственными чиновниками, а также местными жителями.

Ранее Piter.tv писал о том, что устроившего смертельное ДТП на Невском водителя лишили прав за вождение пьяным.

Фото: Piter.tv