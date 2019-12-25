Генпрокуратура направила в суд дело о сбыте наркотиков через интернет

ОПГ совершила 12 особо тяжких преступлений.

Генеральная прокуратура России направила уголовное дело в суд о сбыте наркотиков через интернет. Об этом сообщили представители ведомства. Следствие полагает, что участники преступного сообщества с сентября 2017 года по май 2019 года незаконно изготавливали и реализовывали товар, включающий также психотропные вещества при помощи онлайн-сообщества.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Бирюкова и других участников преступного сообщества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд пресс-служба Генпрокуратуры РФ

В группировку было вовлечено порядка 16 человек. Банда совершила 12 особо тяжких преступлений. В ходе обысков силовики обнаружили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Из нелегального оборота оперативники изъяли более 14 кг веществ, а также почти 30 кг прекурсоров.

Осужденный за кокаиновую контрабанду петербуржец получил еще 17 лет за убийство.

Фото: МВД России