У молодого повара с судимостями обнаружили нарколабораторию в частном доме в Вырице

Полиция начала проверку после обращения женщины.

Полицейские обнаружили нарколабораторию при осмотре частного дома в поселке Вырица. До этого в полицию обратилась гендиректор одной из коммерческих фирм, которая сообщила о подозрительных действиях арендаторов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, дом располагается на улице Льва Толстого. Женщина узнала, что мужчины что-то выращивают в горшках. На место незамедлительно прибыли оперативники Гатчинского района.

В доме задержали 23-летнего повара кафе. При осмотре был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Кроме того, в помещении бани находились 17 кустов растительного происхождения в цветочных горшках. Экспертиза показала, что это наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств. Подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что родители перевозили наркотики в одежде 4-летнего сына в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО