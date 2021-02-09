Родители перевозили наркотики в одежде 4-летнего сына в Петербурге

Ребенка передали под присмотр бабушке.

У пары с ребенком обнаружили наркотические средства во время осмотра в Петербурге. Их машину "Черри" ночью 8-го февраля остановил сотрудник ГИБДД на Ташкентской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, а также поделилась видео с задержанными.

Машина двигалась по "встречке". За рулем находился 42-летний мужчина, а на пассажирском сидении были его жена и 4-летний ребенок на руках. Инспекторы ДПС обратили внимание на то, что пара нервничает. Водитель не смог внятно ответить на вопрос о том, есть ли у него запрещенные вещества. Позже мужчина признался, что он сам принимает наркотики, при этом судим не был. У его жены ситуация обратная, ранее она уже была судима за незаконный сбыт, распространение и хранение запрещенных веществ.

Наркотические средства обнаружили в одежде маленького мальчика. Ребенка поместили в специализированное учреждение под наблюдение специалистов. Совместно с органами опеки мальчика решили передать бабушке.

В отношении родителей возбудили уголовное дело по ч.2. ст. 228 УК РФ, их задержали.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО