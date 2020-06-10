Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко

Экс-президента подозревают в совершении преступления по делу о назначении замруководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Петру Порошенко. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

Комментируя ситуацию, адвокат политика Илья Новиков заявил, что обвинение незаконно. Он подчеркнул, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Перед допросом к ним подошёл генпрокурор. Он хотел вручить сообщение о подозрении. Однако, Илья Новиков заверил, что они с Порошенко отказались общаться с генпрокурором по данному обвинению. После этого, депутат парламента покинул ГБР. Адвокат считает, что это сообщение должна была вручить генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Видео: Youtube/Страна.ua