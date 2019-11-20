Генпрокуратура РФ готовит документы на экстрадицию главы компании "Рольф" Сергея Петрова

Предпринимателя хотят вернуть домой из-за возбужденного уголовного дела.

Генпрокуратура России готовит документы на экстрадицию главы компании "Рольф". Бизнесмена подозревают в выводе денежных средств за пределы страны. Прокурор в Басманном суде Москвы сообщил, что Сергей Петров мог направить за границу средства в размере 4 млрд рублей. Сейчас инстанция решает вопрос о продлении домашнего ареста директору департамента развития компании Анатолию Кайро.

Местонахождение скрывшихся фигурантов, в том числе Петрова, установлено органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия прокомментировал спикер "ТАСС"

Сделки совершались по подложным документам. Далее рубли участвовали в валютных операциях и направлялись на счета нерезидентов. В конце июня 2019 года следственные органы по данному расследованию проводили обыски в офисах компании в Москве и Петербурге. После возбуждения уголовного дела, мужчина покинул страну и отправился в Австрию. Петров находится там, так как является гражданином данного государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что владелец автодилера "Рольф" рассматривает возможность продажи бизнеса.

Видео: YouTube/Konstantin Churakov



