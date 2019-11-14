Владелец автодилера "Рольф" рассматривает возможность продажи бизнеса

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучит возможность продажи бизнеса группы.
Следственный комитет подозревает, что Петров вывел за рубеж 4 млрд рублей, продав "Рольфу" по завышенной цене акции компании "Рольф Эстейт". За это предприниматель был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Delance Limited владеет 100% акций компаний. В 2018 году выручка компании составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль 6,3 млрд рублей.
Видео: YouTube / Konstantin Churakov
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