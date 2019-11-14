Владелец автодилера "Рольф" рассматривает возможность продажи бизнеса

Глава компании был заочно арестован и объявлен в международный розыск

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучит возможность продажи бизнеса группы.

Следственный комитет подозревает, что Петров вывел за рубеж 4 млрд рублей, продав "Рольфу" по завышенной цене акции компании "Рольф Эстейт". За это предприниматель был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Delance Limited владеет 100% акций компаний. В 2018 году выручка компании составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль 6,3 млрд рублей.

Видео: YouTube / Konstantin Churakov