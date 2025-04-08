Генная инженерия вернула популяцию белых волков, вымерших 12 500 лет назад

Белые волки (махайроды), прославившиеся благодаря сериалу "Игра престолов" на телеканале HBO, вымерли около 12 500 лет назад. Но благодаря генетическим инженерам из биотехнологической компании Colossal Biosciences эти величественные хищники вернулись.

Махайроды вымерли около 12 500 лет назад. Теперь, благодаря генной инженерии, они вернулись в мир, что учёные назвали "первым в мире восстановлением популяции." По словам учёных из Colossal Biosciences, биотехнологической природоохранной компании, наиболее известной своими попытками вернуть к жизни шерстистых мамонтов, они успешно вырастили трёх детёнышей пещерного волка (Aenocyon dirus). Они сделали это, реконструировав геном волка по древней ДНК и определив версии генов, которые встречаются только у пещерных волков, а не у их вымерших сородичей.

Затем команда внесла изменения в ДНК современных серых волков (Canis lupus), чтобы включить в неё эти уникальные варианты генов. Они вставили ДНК в яйцеклетки серых волков без ядра и позволили им созреть в лаборатории, прежде чем поместить их в утробы суррогатных матерей-собак, как сообщает TIME. Три эмбриона были успешно имплантированы трём суррогатным матерям-собакам, в результате чего родились белоснежные щенки по кличкам Ромул, Рем и Халиси, которые напоминают Призрака, лютоволка Джона Сноу из сериала HBO "Игра престолов".

Наша команда взяла ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет и вырастила здоровых щенков пещерного волка. Однажды кто-то сказал, что "любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии". Сегодня наша команда раскрывает некоторые секреты магии, над которой они работают. Бен Ламм, заявление генерального директора Colossal

Как сделать страшного волка

Чтобы "восстановить" вымершего волка, команда использовала процесс, аналогичный тому, который привёл к появлению овцы Долли в 1996 году. Для того, чтобы создать идеальный клон с помощью этого метода, у объекта клонирования извлекают одну клетку и извлекают её генетический материал, находящийся в ядре клетки. Затем эта генетическая информация вставляется в яйцеклетку животного-донора того же вида, у которого было извлечено собственное ядро. Теперь яйцеклетка содержит всю генетическую информацию, необходимую для воссоздания исходного объекта клонирования, и переносится суррогатной матери для вынашивания.

Однако, поскольку саблезубые тигры вымерли в конце последнего ледникового периода, Колоссалу пришлось воссоздать клетки саблезубого тигра, собрав воедино подсказки из летописи окаменелостей. Чтобы реконструировать геном животного, они использовали генетические образцы окаменелостей саблезубых волков и сравнили их с геномами их современных родственников, включая волков, шакалов и лисиц. В качестве доноров яйцеклеток они выбрали серых волков, так как эти животные являются ближайшими современными родственниками саблезубых волков.

Генетические изменения делают шерсть щенков густой и белой. (Изображение предоставлено компанией Colossal Biosciences)

Этот геномный анализ позволил учёным выявить 20 ключевых различий в 14 генах, которые отвечают за отличительные особенности полярных волков, в том числе их более крупный размер, белую шерсть, более крупные зубы и характерный вой. Затем они собрали клетки из образцов крови живых серых волков — это менее инвазивный метод, чем использование фрагмента ткани, как в случае с овечкой Долли. Затем, используя технологию редактирования генов CRISPR, команда внесла 20 изменений в 14 идентифицированных генов, чтобы они имели ту же последовательность, что и у древних родственников волков.

Как только эти "клетки свирепого волка" были созданы, их ядра были извлечены и помещены в яйцеклетки живого серого волка. Как и в случае с овцой Долли, из этих донорских яйцеклеток были удалены собственные ядра, чтобы освободить место для новой ДНК. В репродуктивных клетках, таких как яйцеклетки и сперматозоиды, обычно есть только одна копия каждой хромосомы, однако в клетках организма их две. Таким образом, перенос ядра из клетки организма в репродуктивную клетку обеспечивает её всеми генетическими инструкциями, необходимыми для развития в эмбрион.

В лаборатории яйцеклетки развились в эмбрионы, в результате чего получилось 45 эмбрионов, которые были перенесены в утробы двух домашних собак, которые технически являются подвидом серого волка. Только один эмбрион прижился в каждой суррогатной матери. После 65 дней беременности 1 октября 2024 года Ромул и Рем родились с помощью кесарева сечения. Через несколько месяцев весь процесс повторили с третьей суррогатной матерью, которая через три месяца родила Халиси.

Однако был и другой случай восстановления вида: в 2003 году учёные из Испании клонировали вымерший вид диких коз, известный как букардо, или пиренейский козерог (Capra pyrenaica pyrenaica). Но, согласно исследованию 2009 года, новорождённый козлёнок умер через несколько минут после рождения.

Компания Colossal также объявила о рождении двух выводков клонированных рыжих волков, которые находятся под наибольшей угрозой исчезновения в мире, говорится в заявлении компании. Это объявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как компания Colossal представила генетически модифицированных "шерстистых мышей", мех которых похож на густую шерсть шерстистых мамонтов. Это стало важной вехой в проекте компании по возвращению этих титанов ледникового периода к 2028 году.

Ученые связывают цветение фитопланктона с голодом среди дельфинов во Флориде.

Фото и видео: YouTube / Colossal Biosciences