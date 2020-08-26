Генконсульство заявило о гибели троих россиян при наводнении в Германии

Дипломаты раскрыли подробности о гражданах РФ, погибших на земле Рейнланд-Пфальц.

Генеральное консульство заявило о гибели троих россиян при наводнении в Германии. По информации от дипломатов в интервью "РИА Новостям", жертвами летнего потопа в ФРг стали наши соотечественники. Речь идет о мужчине и двух женщинах (одна из них несовершеннолетняя). Граждане РФ, постоянно проживающие на территории иностранной страны, погибли в Бонне. Город расположен на федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По уточненным данным, трое российских граждан, постоянно проживавших на территории ФРГ, стали жертвами стихии, в том числе две женщины и одна девочка. сообщение дипломатов

В настоящее время родственникам жертв стихии оказывается вся необходимая помощь со стороны дипведомства РФ. В частности, подготавливаются документы, необходимые для семей жертв. Сейчас решается вопрос захоронения тел.

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