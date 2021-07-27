  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генконсульство Польши в Иркутске прекратило работу
Сегодня, 16:39
73
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Генконсульство Польши в Иркутске прекратило работу

0 0

Сейчас со здания убрана табличка о том, что там находилось дипломатическое представительство Варшавы.

Генеральное консульство Польши на территории Иркутска закрылось. Соответствующе информацией с аудиторией поделились корреспонденты информационного агентства "ТАСС". Эксперты пояснили, что теперь на здании отсутствует табличка о том, что когда-то там находилось дипломатическое учреждение иностранной страны. Также не работают телефоны, указанные ранее на  сайте польского генконсульства в российском регионе.

Напомним, что 19 ноября глава министр по иностранным делам Польши  Радослав Сикорский объявил о решении властей из Варшавы закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории российское генеральное консульство в городе Гданьске. Москва в ответ на эти недружественные шаги приняла зеркальное решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генерального консульства Польши в Иркутске. С октября 2024 года и мая 2025 года правительство европейского государства закрыло  генконсульства России в Познани и Кракове. В качестве ответной реакции наша страна закрыла польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

Захарова предостерегла желающих "прибрать к рукам" генконсульство РФ в Гданьске.

Фото: pxhere.com

Теги: генеральное консульство, генконсульство, иркутская область, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии