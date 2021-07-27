Генконсульство Польши в Иркутске прекратило работу

Сейчас со здания убрана табличка о том, что там находилось дипломатическое представительство Варшавы.

Генеральное консульство Польши на территории Иркутска закрылось. Соответствующе информацией с аудиторией поделились корреспонденты информационного агентства "ТАСС". Эксперты пояснили, что теперь на здании отсутствует табличка о том, что когда-то там находилось дипломатическое учреждение иностранной страны. Также не работают телефоны, указанные ранее на сайте польского генконсульства в российском регионе.

Напомним, что 19 ноября глава министр по иностранным делам Польши Радослав Сикорский объявил о решении властей из Варшавы закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории российское генеральное консульство в городе Гданьске. Москва в ответ на эти недружественные шаги приняла зеркальное решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генерального консульства Польши в Иркутске. С октября 2024 года и мая 2025 года правительство европейского государства закрыло генконсульства России в Познани и Кракове. В качестве ответной реакции наша страна закрыла польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Фото: pxhere.com