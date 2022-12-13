Генконсульство Финляндии закрыло петрозаводское отделение в Петербурге

В правительстве пояснили, что потребность содержать офис отпала из-за сокращения его задач.

Петрозаводское представительство генконсульства Финляндии в Петербурге закрывается. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на представителей финского МИД.

В правительстве скандинавской пояснили, что потребность содержать офис отпала из-за сокращения его задач. Также там отметили, что под "временным закрытием" отделения подразумевается приостановка его деятельности на неопределенный срок.

Представительство Финляндии в Карелии в Северной столице занималось выдачей виз с 1990 года. В январе 2023-его было закрыто финское консульство в Мурманске. Также напомним, что 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО.

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