Генеральное консульство Нидерландов продолжит работу в Петербурге

В Генконсульстве подчеркнули, что позиция Нидерландов в отношении военной спецоперации России остаётся неизменной.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что Генконсульство Нидерландов в Петербурге, а также посольство в Москве продолжает работать. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе консульства.

Мы заметили, что вследствие нашей публикации сегодня утром возникла определённая неясность. Посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают в рамках возможного оказывать консульские услуги — говорится в публикации.

В Генконсульстве подчеркнули, что позиция Нидерландов в отношении военной спецоперации России остаётся неизменной. В представительстве отметили, что государство продолжает поддерживать принцип территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, что ранее представительство опубликовало заявление о том, что его отделения в Москве и Петербурге приостановят часть своей деятельности. После этого обращения СМИ написали о полном закрытии.

Ранее мы сообщали, что посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала в Берлине.

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