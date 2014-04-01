В Петербурге закрывается Генконсульство Бельгии

Решение было принято еще в конце прошлого года.

Сразу же несколько генеральных консульств закрывается в Петербурге. Речь идет о дипредставительствах Нидерландов и Бельгии. Об этом стало известно в пятницу, 1 апреля.

В консульстве Бельгии закрытие объяснили "Фонтанке" финансовыми причинами. Оказывается, решение было принято еще в декабре 2021 года.

В случае с Нидерландами решение связано с политической ситуации. Консульство закроется также в Москве. При этом голландские коллеги подчеркнули, что продолжают искать возможности для диалога с Россией.

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