Генерал рассказал о "сваливании с высоты" Су-34

Эксперт прокомментировал ночной полет истребителя, который состоялся в сентябре.

Российский генерал-майор Владимир Попов рассказал о "сваливании с высоты" Су-34. Об этом заслуженный летчик страны рассказал в интервью для "РИА Новостей". По словам эксперта, многофункциональный истребитель-бомбардировщик в стратосфере становится инертным. Специалист уточнил, что летчику приходится на больших высотах очень точно рассчитывать инерцию. Такой проблемы не возникает на малых и средних высотах.

Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты Владимир Попов, заслуженный пилот России

Эксперт прокомментировал ночной полет в нижнем слою стратосферы Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа, который состоялся в конце сентября. В рамках мероприятия на территории Челябинской области пилот истребителя ликвидировал цель условного противника.

Российские Су-34 "уничтожили" врага в стратосфере.

Фото: Youtube/Телеканал Звезда