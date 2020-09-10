Оборудование испытано в стратосфере Земли.

В России завершились испытания лазеров для показа рекламы из космоса. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители компании-разработчика Avant Space. Эксперты уточнили, что аппаратура создана для космических устройств. Тесты системы прошли в стратосфере Земли. Блок из лазеров был запущен на высоту около 30 км, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в приближенных к космосу условиях.

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В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не создаст проблемы для астрономов. Лазеры будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами. Они сфокусированы так, чтобы не выходить за пределы городов.

NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости.

Видео: YouTube / News Direct