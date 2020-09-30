Российские Су-34 "уничтожили" врага в стратосфере

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 "уничтожили" врага в стратосфере. Об этом сообщили журналисты телеканала "Звезда". Они опубликовали на YouTube-платформе ролик, на котором показаны боевые самолеты авиационной дивизии Центрального военного округа. Местом базирования бортов является Челябинская область.
При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника
публикация "Звезды"
Экипажи Су-34 впервые совершили ночной полет в нижнем слое стратосферы. Там летчики уничтожили цели условного врага. Самолеты при выполнении учебно-тренировочного полета смогли достигнуть высоты в 15 километров. При этом экипажи действовали без привлечения систем противовоздушной обороны.
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Видео: Youtube/Телеканал Звезда
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