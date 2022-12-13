Генерал США признал превосходство Китая в судостроении

Марк Клинган рассказал о том, какие задачи стоят перед Пентагоном.

Судостроительный потенциал Китая значительно опережает американский. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии вашингтонского Атлантического совета (организация, признанная нежелательной на территории России) сделал бригадный генерал, руководитель командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США Марк Клинган. Эксперт уточнил коллегам, что одна из китайских верфей ежегодно производит больше военных кораблей, чем все американские верфи вместе взятые.

Одна китайская верфь может производить за год большей кораблей, нежели все наши верфи вместе взятые. Марк Клинган, бригадный генерал США

Эксперт добавил, что "неожиданно затяжной характер" украинского конфликта за последний год помог Вашингтону и Пентагону вскрыть ключевые недостатки военно-промышленного комплекса страны. Марк Клинган уверен в том, что Минобороны США нуждается в значительном расширении своих возможностей. Генерал призывает заблаговременно разместить на территории стран-союзников как модно больше боевых вооружений США, на тот случай, если после начала какого-нибудь вооруженного конфликта в регионе, американцы не могли бы гарантировать оперативную переброску техники и оружия из США.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil