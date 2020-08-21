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Компания General Motors запатентовала систему массажа ног в автомобилях
Вчера, 21:18
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kraratau27

Компания General Motors запатентовала систему массажа ног в автомобилях

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Компания General Motors разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха.

Корпорация General Motors объявила о желании запатентовать функцию массажа ног в автомобилях, сообщило ведомство по патентам и товарным знакам Соединённых штатов (USPTO). 

Встроенная в сиденья функция массажа не является новой. Однако компания General Motors разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха. 

На данный момент неизвестно, как данная опция будет применяться, в каких марках автомобилей, и придётся ли по душе автомобилистам. 

Ранее мы писали, что Honda получила патент на название Trailsport. 

Фото: gm.com

 

Теги: general motors, массаж
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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