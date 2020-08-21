Компания General Motors запатентовала систему массажа ног в автомобилях

Компания General Motors разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха.

Корпорация General Motors объявила о желании запатентовать функцию массажа ног в автомобилях, сообщило ведомство по патентам и товарным знакам Соединённых штатов (USPTO).

Встроенная в сиденья функция массажа не является новой. Однако компания General Motors разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха.

На данный момент неизвестно, как данная опция будет применяться, в каких марках автомобилей, и придётся ли по душе автомобилистам.

Ранее мы писали, что Honda получила патент на название Trailsport.

Фото: gm.com